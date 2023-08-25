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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Французскому послу дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер

У него отозван агреман

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пришедшие к власти в Нигере военные потребовали, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул страну в течение 48 часов, говорится в коммюнике нигерского МИД.

Ввиду "отказа посла Франции в Ниамее ответить на приглашение для беседы 25 августа 2023 года" в МИД "и других действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера", власти "решили отозвать свой агреман господину Сильвену Итте и потребовать, чтобы он покинул нигерскую территорию в течение 48 часов".

Франция осудила военный переворот в Нигере, не признала власть мятежников и требует освободить арестованного президента Мохамеда Базума и членов его семьи. Путчисты же обвиняют Париж в подготовке военного вмешательства.

Нигер Франция МИД Ниамей Сильвен Итте
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