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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Военное руководство Нигера добивается отъезда из страны посла ФРГ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигере военные дали послу ФРГ Оливеру Шнакенбергу 48 часов на то, чтобы покинуть эту африканскую страну, сообщают в ночь на субботу европейские СМИ.

Военные мотивировали этот шаг тем, что дипломат, по их мнению, совершил действия, идущие вразрез с интересами Нигера.

В пятницу вечером сообщалось, что аналогичное требование военные направили послу Франции Сильвену Итту.

В Париже в ответ заявили, что ознакомились с требованиями военных. При этом в МИД Франции не стали сообщать, согласны ли отозвать посла: в министерстве пояснили, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы французской дипмиссии.

Нигер ФРГ
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