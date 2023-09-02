Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новая акция протеста против военного присутствия Франции в Нигере началась в субботу в столице страны Ниамее, сообщает Al Jazeera.

Демонстрацию возле французской военной базы запланировали на 15:00 по местному времени (17:00 по Москве), к 10:00 (12:00 по московскому времени) на акцию собрались тысячи желающих, что застало врасплох полицию и силы безопасности.

По данным телеканала, антифранцузские акции в Нигере ранее проходили довольно спокойно и организованно. Однако в субботу активисты сносили барьеры, возведенные силами безопасности у французской базы, приближались к ней, а некоторые даже пытались проникнуть на ее территорию.

Военные Нигера усилили режим безопасности вокруг базы, где находятся примерно 1,5 тыс. французских солдат, и предупредили о последствиях за его нарушение.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб поддержал мятежников. Новым лидером государства был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

В минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает дипломатический подход для решения кризиса в Нигере. Он добавил, что будет готов высказаться и за военную операцию, если решение о ее проведении примет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Французский лидер призвал страны региона к ответственной политике и вновь выразил поддержку Базуму.

В ответ руководство Нигера заявило, что слова Макрона о поддержке Базума являются вмешательством во внутренние дела страны.