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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Франция поддерживает дипломатические действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере, готова поддержать и военные действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник на конференции французских послов.

"Мы должны твердо продолжать нашу политику (...). Мы не признаем путчистов. Мы поддерживаем президента (Мохамеда Базума - ИФ), который не подал в отставку, и сохраняем наши обязательства перед ним. И мы поддерживаем дипломатические действия ЭКОВАС, а если оно так решит, то поддержим и военные", - сказал Макрон.

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По его словам, проблемы населения Нигера сегодня связаны с путчистами, подвергшими страну опасности, потому что они отказались от борьбы против терроризма, от экономически выгодной для нее политики и теряют все международное финансирование, помогавшее выбраться из бедности.

"Я полагаю, что наша политика (в отношении Нигера - ИФ) правильная. Она основывается на мужестве президента (Мохамеда) Базума, на ответственных действиях наших дипломатов, нашего посла в стране, который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей, благодаря обязательствам наших сил безопасности и наших военных", - заявил Макрон.

Ранее путчистский режим Нигера, пришедший к власти в результате переворота 26 июля, потребовал от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов, сообщалось в коммюнике нигерского МИД, опубликованном 25 августа.

В документе говорилось, что ввиду "отказа посла Франции в Ниамее ответить на приглашение для беседы 25 августа 2023 года" в министерство иностранных дел "и других действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера", власти "решили отозвать свой агреман господину Сильвену Итте и потребовать, чтобы он покинул нигерскую территорию в течение 48 часов".

В Париже в ответ заявили, что ознакомились с требованиями военных. При этом в МИД Франции не стали сообщать, согласны ли отозвать посла: в министерстве пояснили, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы французской дипмиссии.

Нигер Эммануэль Макрон Франция ЭКОВАС
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