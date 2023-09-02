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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Шольц получил травму во время пробежки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки, получив ушиб, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на правительство страны.

В правительстве заявили, что политик получил "небольшую спортивную травму" и у него синяки на лице.

Из-за произошедшего ему пришлось отменить рабочие планы на воскресенье. Немецкие СМИ сообщали, что Шольц собирался посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, который пригласил канцлера в город Херинген в земле Гессен и планировал побеседовать с ним как раз в воскресенье.

Олаф Шольц Германия
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