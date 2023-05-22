В Кремле готовы продолжить обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Москва считает, что ОДКБ как организация имеет серьезный потенциал для развития, и продолжит диалог с армянской стороной по вопросу о дальнейшем членстве Армении в этой организации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что выход этой страны из ОДКБ не снят с повестки дня и по-прежнему обсуждается.

"В целом ОДКБ - это организация, которая имеет свой авторитет и государств-членов. Организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях, и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию", - сказал Песков.

"Что касается заявления премьер-министра Армении, то мы, безусловно, будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", - добавил он.

Пашинян на пресс-конференции в Ереване 22 мая заявил, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ остается актуальным и что страна может выйти из ОДКБ, если организация не будет выполнять свои обязательства перед Арменией.

"Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки. Не вышел, поскольку еще есть вопрос для обсуждения. Этот вопрос обсуждается, - сказал он. - Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении. Смотрите - постоянно говорится о том, почему мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению, в чем причина. И мы об этом прозрачно говорим".

"Если станет понятно, что ОКДБ вышла из Армении, то ничего не дающий статус члена Организации будет мешать Армении при обсуждении вопросов безопасности, - сказал также премьер. - Вы думаете, от других стран нам не поступало предложений о приобретении вооружения и военной техники? Конечно, эта возможность была, но закрытие этой возможности, в основном, объяснялось членством Армении в ОДКБ".

14 мая секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Армения обсуждала вопрос о выходе из ОДКБ, а замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян затем сказал, что сейчас эта тема не обсуждается.