Пентагон выводит из Нигера часть персонала

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны США перемещает часть своего персонала в Нигере из Ниамея в Агадес, а также эвакуирует из страны небольшое число неосновного персонала, сообщает в четверг "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя американских военных.

"Из предосторожности Минобороны США перемещает некоторых американских сотрудников и оборудование в Нигере с базы ВВС 101 в Ниамее на базу ВВС 201 в Агадесе. Кроме того, небольшое число персонала, в котором нет существенной необходимости, и такого же оборудования вывезут из Нигера", - приводит телеканал слова источника.

Собеседник "Аль-Арабийи" подчеркнул, что такое решение не изменит общей расстановки американских сил в Нигере. Он добавил, что при этом США продолжат рассматривать все варианты развития событий для дальнейших действий.

По словам источника, США продолжат прикладывать дипломатические усилия для сохранения конституционного порядка и гражданского правления в Нигере.

Позднее в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США проводят передислокацию части персонала на базу ВВС 201. При этом она не упомянула о вывозе кого-либо из Нигера.

"В целях предосторожности США перемещают некоторый персонал и некоторое оборудование в другой район", - сказала Сингх на брифинге.

Она уточнила, на базе ВВС 101 останется лишь небольшая группа сотрудников Пентагона.

В августе Associated Press со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хеккера сообщало, что военное командование США готовит планы на случай, если потребуется проводить эвакуацию из Нигера двух баз, которые находятся в Ниамее и Агадесе.

Речь идет о базе беспилотников, а также о базе, используемой для борьбы против террористов. Также сообщалось, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере с целью продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.