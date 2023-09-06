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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Боеприпасы будут направлены Киеву в рамках нового пакета военной помощи на $175 млн

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Фото: Matthias Merz/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США в рамках пакета военной помощи на $175 млн направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, говорится в заявлении Пентагона.

"Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams", - отмечается в документе.

В Пентагоне уточнили, что речь идет о танковых снарядах калибра 120 мм. Также Киеву передадут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним.

Помимо этого, США поставят Украине ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, Javelin, противотанковые гранатометы AT4 и около 3 млн патронов для огнестрельного оружия. В пакет помощи вошли тактические навигационные системы военной авиации TACAN, взрывчатка для устранения препятствий, запчасти и прочее походное снаряжение.

По данным Пентагона, с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине более $43,7 млрд помощи в области безопасности.

США Пентагон Украина
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