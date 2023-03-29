Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Рафаэль Гросси Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не стал комментировать сообщения о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, но выразил мнение, что это вооружение, не несет радиологической опасности.

"Я являюсь директором Международного агентства по атомной энергии, и я не могу поддерживать или не поддерживать поставку. Но безусловно, как и все, я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее", - сказал Гросси журналистам в среду, завершая визит на Запорожскую АЭС.

Он отметил, что вопрос использования вооружения с обедненным ураном изучался в МАГАТЭ достаточно долго. "Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь", - добавил Гросси.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон наряду с танками Challenger-2 передаст Киеву боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов отмечал, что "обедненный уран – это тривиальное название металла, основу которого составляет более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235".

"Использование обедненного урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Этот эффект достигается за счет использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню", - сообщил Кириллов.

По его словам, сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве.