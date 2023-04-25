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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В Лондоне заявили, что передали Киеву снаряды в том числе с обедненным ураном

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания передала Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, причем часть этих снарядов содержит обедненный уран, сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он написал это в ответе на запрос одного из депутатов, ответ опубликован на сайте парламента.

"Мы отправили тысячи снарядов для Challenger 2 на Украину. Речь, в том числе, идет о бронебойных снарядах с обедненным ураном", - говорится в письме.

Хиппи добавил, что из соображений безопасности не будет сообщать, применяла ли Украина поставленные снаряды.

Российская сторона неоднократно критиковала планы Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Калибр нарезной пушки - 120-мм, боекомплект - 52 снаряда. В общей сложности британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Великобритания Джеймс Хиппи Challenger 2
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