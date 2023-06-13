Путин заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном в ответ на их использование Киевом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - У России есть в наличии снаряды с обедненным ураном, она оставляет за собой право на их применение против украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На упреждение действовать тут нет необходимости, но если они (Украина - ИФ) будут их (снаряды с обедненным ураном - ИФ) применять, то мы тоже оставляем за собой право применять эти боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.

По словам президента, ничего хорошего в применении данного типа снарядов нет. "Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать", - добавил Путин.