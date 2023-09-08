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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В ДНР и ЛНР открылись избирательные участки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Донецкой и Луганской народных республиках открылись избирательные участки для выборов депутатов.

Как сообщили в избиркоме ДНР, избирателям предстоит выбрать депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований Донецкой народной республики, за три дня должны проголосовать порядка 2 млн избирателей.

"На сегодняшний день в республике открылись 615 избирательных участков. В единый день голосования (10 сентября) их количество увеличится примерно до 700. Всего у нас в республике должны проголосовать порядка двух миллионов избирателей", - сообщили в пресс-службе местного избиркома в пятницу.

В Луганской народной республике предстоит выбрать депутатов Народного Совета (парламента) и органов власти муниципальных образований.

Избирательный процесс в ЛНР продлится с 8 по 10 сентября. Жители региона выберут депутатов Народного Совета, а также депутатов представительных органов власти 28 муниципальных образований. Выборы проходят исключительно по партийным спискам.

К выборам в ЛНР допущены все политические партии, представленные в Госдуме и имеющие региональные отделения в Луганске, в частности, это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди".

За процессом голосования следят 64 наблюдателя от двух участвующих в выборах политических партий, а также 23 наблюдателя из числа членов Общественной палаты ЛНР.

10 августа газета "Ведомости" писала, что "избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не публикуют поименные списки кандидатов в депутаты заксобраний от политических партий: на сайтах появляются лишь сообщения о фактах их регистрации". Как заявил тогда изданию член Центризбиркома (ЦИК) Константин Мазуревский, в самих новых регионах не будут публиковать списки, исходя из соображений физической безопасности кандидатов.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о включении в состав РФ Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

ДНР ЛНР
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