Глава Херсонской области объявил первый день выборов в регионе выходным

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Первый день голосования на выборах в Херсонской области, 8 сентября, будет нерабочим днем, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию - проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днем", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в четверг.

Накануне аналогичное решение принял врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Со 2 по 7 сентября в Херсонской области проходит досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах. На остальной территории избирательные участки откроются 8 сентября и будут работать три дня.