Renault рассчитывает оценить свое подразделение электромобилей в 10 млрд евро при IPO

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Новое подразделение концерна Renault SA, которое будет заниматься электромобилями, может получить оценку стоимости до 10 млрд евро в рамках IPO, заявил глава компании Лука де Мео в интервью Financial Times.

Первичное размещение акций подразделения, которое получит название Ampere, состоится в первом полугодии 2024 года, сказал де Мео.

Также глава Renault раскритиковал завышенные оценки стоимости американских и китайских стартапов, производящих автомобили и получающих значительные убытки.

Так, компания Polestar, совместное предприятие Volvo и китайской Geely, была оценена в $21 млрд при размещении в прошлом году. Вьетнамская VinFast в этом году получила оценку в $23 млрд. При этом некоторые инвесторы оценивают Ampere в 5 млрд евро, тогда как другие задаются вопросом, стоит ли Renault в принципе выделять эти активы в отдельную компанию.

"Если европейские инвесторы заботятся о будущем Европы, им лучше вкладывать свои деньги вместо того, чтобы сомневаться во всем", - сказал де Мео.

"Не знаю, чем заняты европейские инвесторы, но, если они хотят защитить Европу, им нужно поддерживать подобные проекты, которые являются обоснованным и всеобъемлющим ответом на вызовы, которые ставят перед нами китайцы и американцы", - добавил он.

Глава Renault отметил, что капитализация VinFast сейчас составляет порядка $68 млрд, тогда как рыночная стоимость BMW оценивается всего в 62 млрд евро.

"Вы действительно думаете, что VinFast может стоить дороже BMW? Давайте будем серьезными", - сказал де Мео.