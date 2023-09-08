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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом
Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами шесть человек, среди которых солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров и журналист Андрей Мальгин.

Также в реестр иноагентов включены режиссер Мумин Шакиров, историк Николай Митрохин, политик Наталья Пелевина, депутат города Ефремов (Тульская область) Ольга Подольская.

Как отмечается на сайте ведомства, Котляров "открыто выступал в поддержку Украины". "Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации...Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", пишет Минюст.

По его данным, Мальгин "осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. Открыто выражал поддержку Вооруженным Силам Украины".

Митрохин, как утверждается, является научным сотрудником исследовательского центра в Германии. "Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов... высказывался в поддержку Вооруженных Сил Украины...активно взаимодействовал с иностранными агентами", сообщает министерство.

Пелевиной вменяются негативные высказывания в отношении граждан РФ, распространение недостоверной информации о деятельности органов безопасности РФ, а также деятельность, направленная на формирование антироссийских взглядов.

Подольская, по данным ведомства, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной.

Шакиров, как уточняет Минюст, выступал против специальной военной операции на Украине и осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов.

Ранее Минюст РФ обновлял список иноагентов 1 сентября. Тогда в реестр были включены девять человек, среди них был нобелевский лауреат мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и экономист Константин Сонин.

Минюст РФ
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