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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в Марокко погибли не менее 296 человек, более 150 получили ранения, сообщило Марокканское информагентство (МАР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 23:11 пятницы по местному времени (01:11 субботы мск). Эпицентр залегал на глубине 10 км в Атласских горах.

В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.

Марокко
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