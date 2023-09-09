Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в Марокко погибли не менее 296 человек, более 150 получили ранения, сообщило Марокканское информагентство (МАР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 23:11 пятницы по местному времени (01:11 субботы мск). Эпицентр залегал на глубине 10 км в Атласских горах.

В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.