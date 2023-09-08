На ЗАЭС сократят персонал из-за опасения украинских атак

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре приняло решение временно отпустить с работы часть сотрудников из-за возросшей угрозы провокаций со стороны вооруженных сил Украины, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"(Происходит - ИФ) сокращение численности персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня", - сказал Карчаа.

По его словам, в последнее время участились удары ВСУ по Энергодару с использованием беспилотников, которые не решают военных задач: по объектам гражданской инфраструктуры, в первую очередь по жилым домам. Представитель "Росэнергоатома" уверен, что эти атаки направлены на то, чтобы "усилить тревожность, сформировать негативизм, организовать социальную турбулентность".

Карчаа напомнил, что с 8 по 10 сентября в Энергодаре проводится голосование на выборах Законодательного собрания Запорожской области. В частности, организовано голосование с помощью переносных урн, в первый день явка в городе составила 21,6%.

"Проводится голосование, что, по нашему мнению, усиливает риск террористической активизации противника", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что у подавляющего числа сотрудников станции есть дачные участки, и благодаря дополнительным выходным они смогут уехать загород, реализовав при этом избирательное право за счет трехдневного голосования и выездной работы избиркомов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.