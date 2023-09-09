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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пашинян и Блинкен обсудили вопросы гуманитарного кризиса в Карабахе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - США продолжат активные усилия по решению проблем между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном.

"В телефонном разговоре Пашинян и Блинкен обсудили вопросы, касающиеся усугубляющегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса из-за блокирования Лачинского коридора, концентрации азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, тенденций роста напряженности на государственной границе Армении и Азербайджана", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян подтвердил свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке, основываясь на договоренностях, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

"Блинкен заявил о важности решения всех проблем путем диалога и мирной дипломатии, отметив, что США продолжат активные усилия в этом направлении", - заявили в правительстве Армении.

Отмечается, что стороны заявили о недопустимости эскалации ситуации, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

Пашинян также сообщил Блинкену, что с этой целью готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее в субботу сообщалось о телефонном разговоре премьера Армении с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Армения Никол Пашинян США Энтони Блинкен Азербайджан Карабах
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