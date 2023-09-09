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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Участники саммита G20 пообещали не вводить санкций на торговлю сельхозпродукцией

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран G20 обещают не вводить ограничительных мер, способных помешать международной торговле сельхозпродукцией и удобрениями, говорится в коммюнике, принятом в субботу на саммите этого объединения в Дели.

"Обязуемся содействовать открытой, честной, предсказуемой и основанной на соблюдении правил торговле сельхозпродукцией, продовольствием, удобрениями. Обязуемся, соблюдая правила ВТО, не вводить ограничения на экспорт, иные ограничительные меры", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что участники саммита G20 пришли к консенсусу по тексту итоговой декларации, документ принят. По данным Times of India, декларацию обнародуют в воскресенье в конце саммита.

Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

G20 ВТО
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