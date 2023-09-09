Премьер Индии сообщил, что саммит G20 согласовал и принял итоговую декларацию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Участники саммита G20 пришли к консенсусу по тексту итоговой декларации, документ принят, заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря нашей упорной работе, и при вашей поддержке по декларации лидеров саммита G20 в Нью-Дели консенсус есть. Я объявляю о принятии декларации", - приводит Times of India слова премьера.

Моди также поблагодарил всех, кто сделал возможным принятие финального документа.

Издание уточняет, что декларацию обнародуют в воскресенье в конце саммита, а ее принятие стало победой для Индии, председательствующей в данный момент в G20. При этом, напоминает Times of India, между участниками G20 отмечались глубокие разногласия в связи с ситуацией с Украиной и вопросом выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям.

Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.