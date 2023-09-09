Глава Еврокомиссии призвала G20 усилить меры по борьбе с глобальным потеплением

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G20 в Дели выступила с призывом мобилизовать мировые усилия для удержания ограничения глобального потепления 1,5 градусами по Цельсию выше доиндустриальных уровней.

"Наука говорит нам, что мы вот-вот провалим достижение нашей цели по ограничению глобального потепления 1,5 градусами. Поэтому абсолютно важно, чтобы мы оставались на нашем пути к 1,5 градусам", - сказала глава ЕК, выступая в субботу на первой сессии "Большой двадцатки".

По ее словам, "необходимо утроить мощности возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность до 2030 года, если мы хотим достичь нашей цели".

В связи с этим фон дер Ляйен призвала закрепить на конференции ООН по климату COP28 в Дубае "глобальную цель в области возобновляемых источников энергии, которая должна быть достигнута к 2030 году, и энергоэффективности - к 2030 году".

По мнению главы ЕК, глобальные цели станут "ориентиром, по которому можно будет отслеживать прогресс и сильным сигналом предсказуемости для частного сектора".

Председатель Еврокомиссии также сообщила, что только в течение следующих пяти лет ЕС инвестирует не менее 4 млрд евро в возобновляемые источники энергии и водород в развивающихся странах в рамках европейского плана Global Gateway. При этом она отметила важность для борьбы с климатическими изменениями привлечения частного капитала.

Конференция ООН по вопросам изменения климата является на сегодня высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

COP28 пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае.