Шерпа РФ В G20 сообщила, что декларация "Группы двадцати" согласована

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Декларация "Группы двадцати" по итогам саммита в Нью-Дели согласована, Россия считает сформулированную в ней позицию объединения по Украине сбалансированной, заявила шерпа Российской Федерации в G20 Светлана Лукаш.

"Премьер-министр (Индии Нарендра) Моди объявил радостную новость, что была согласована декларация "Группы двадцати", то есть этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - сказала она журналистам в субботу.

По ее словам, "это был один из самых сложных саммитов "Группы двадцати" за почти двадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров".

"Заняло согласование декларации практически 20 дней до саммита и пять дней здесь, на месте. Это объяснялось не только какими-то разногласиями по украинскому сюжету, но также различиями в позициях по всем ключевым вопросам, прежде всего вопросам изменения климата и перехода к низкоуглеродным энергетическим системам", - добавила Лукаш.

Как сказала шерпа РФ, "по украинскому сюжету были очень сложные переговоры, прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и партнеров, все отражено в сбалансированном виде".

По ее словам, удалось добиться серьезных результатов по таким вопросам международной повестки, в том числе реформе международных финансовых институтов, обеспечению продовольственной безопасности, климата и энергетики.

"В каждом из этих вопросов были отражены прежде всего интересы развивающихся стран", - отметила Лукаш.

По словам представителя России в "двадцатке", позиция объединения, отраженная в документе, - консенсусная, "все члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру".

Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.