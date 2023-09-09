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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси
Фото: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Токио готов начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Киевом, сообщает в субботу Associated Press.

"Хаяси сказал Зеленскому, что Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности на основе соглашения между "Большой семеркой" и Украиной, заключенном во время саммита НАТО в июле", - сообщает агентство.

Глава японского МИД, посетивший Киев, также заявил украинскому президенту, что Япония и дальше будет поддерживать Украину и вводить санкции против России в сотрудничестве со странами G7.

Ёсимаса Хаяси Япония Украина Владимир Зеленский
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