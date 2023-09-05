Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Китайская ракета "Церера-1" вывела на орбиту четыре спутника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Церера-1" (Ceres-1) частной компании Galaxy Energy успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника, сообщила компания во вторник.

Запуск был осуществлён в 17:34 по пекинскому времени (в 12:34 по московскому) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

На орбиту были выведены аппараты "Тяньци-21", "Тяньци-22", "Тяньци-23" и "Тяньци-24". Спутники вошли в орбитальную группировку "Apocalypse Constellation" китайской компании Guodian Hi-Tech, которая предоставляет клиентам услуги интернета вещей.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Рубль обновил минимум середины августа в паре с долларом

Цена нефти Brent поднялась выше $91 за баррель впервые с ноября

В ЦБ РФ отметили, что долговой рынок не осознал ястребиный настрой регулятора

Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });