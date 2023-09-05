Китайская ракета "Церера-1" вывела на орбиту четыре спутника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Церера-1" (Ceres-1) частной компании Galaxy Energy успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника, сообщила компания во вторник.

Запуск был осуществлён в 17:34 по пекинскому времени (в 12:34 по московскому) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

На орбиту были выведены аппараты "Тяньци-21", "Тяньци-22", "Тяньци-23" и "Тяньци-24". Спутники вошли в орбитальную группировку "Apocalypse Constellation" китайской компании Guodian Hi-Tech, которая предоставляет клиентам услуги интернета вещей.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.