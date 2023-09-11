Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ратификация Ереваном Римского статута не связана с отношениями с Россией, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Ратификацию Римского статута мы начали в декабре 2022 года. К сожалению, этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС (Международного уголовного суда - ИФ). Но должен сказать, что этот процесс не связан с отношениями Армении с Россией", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. По его словам, ратификация документа связана "с приграничной с Азербайджаном ситуацией, напряженностью".

"Мы понимаем, что формируется плохой контекст и это вызывает обеспокоенность, но с другой стороны не можем прекратить наши отношения и обязательства с другими партнерами и мы пытаемся развивать эти отношения в естественном русле", - отметил Пашинян.

Он сказал, что Армения ратифицирует Римский статут, поскольку желает, чтобы события мая 2021 года, сентября 2022 года, когда произошло нападение ВС Азербайджана на территорию Армении, стали предметом расследования в Международном уголовном суде.

"Это фактор, который может повлиять на повышение уровня нашей безопасности в тех условиях, когда ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией. Наше обязательства - предпринять шаги, которыми мы будем пытаться приобрести дополнительные инструменты безопасности", - сказал Пашинян.

"Мы активно работаем, чтобы в России сформировалось правильное восприятие. В связи с Римским статутом мы предложили очень конкретное решение, которое может свести на нет все существующие обеспокоенности, и мы продолжаем работать в этом направлении", - отметил премьер Армении.

1 сентября в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что законодательная инициатива о ратификации Арменией Римского статута направлена правительством в парламент.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

Досудебная палата МУС в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС тогда пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям". В Москве назвали незаконным и ничтожным решение суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.