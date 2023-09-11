Пашинян заявил, что Армения продолжит обсуждать кризис в Карабахе с Западом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ни Россия, ни Запад не имели монополии в вопросе разрешения проблемы Нагорного Карабаха, а Алма-Атинскую декларацию о признании территориальной целостности Армении и Азербайджана не следует демонизировать, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"По вопросу Нагорного Карабаха никогда ни Запад, ни Россия не имели монополии. Армения всегда обсуждала эту проблему на этих площадках. Другой вопрос, что с февраля 2022 года в сопредседательстве Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) образовался кризис из-за Украины", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, Армения в этом направлении не предпринимала ничего нового.

"Как и в прошлом мы этот вопрос обсуждаем и на Западе, и в России. Просто тогда они контактировали, сейчас - нет. Естественно, что сейчас в РФ думают, что мы должны меньше общаться с Западом, но это неправильный подход с точки зрения интересов Армении. Их отношения поменялись, но наши отношения с ними не поменялись", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Алма-Атинская декларация была подписана в 1991 году всеми республиками СССР, кроме Прибалтийских стран.

"Она ратифицирована парламентом Армении в феврале 1992 года. Попытки представить ссылки на эту декларацию в качестве нового фактора или обстоятельства, которые ухудшили состояние Армении или Нагорного Карабах, неправильно. Наши действия о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга не противоречат политике Армении на момент подписания в 1991 году Алма-Атинской декларации", - сказал Пашинян.

"Очень опасно демонизировать Алма-Атинскую декларацию, поскольку де-юре и в какой-то мере де-факто Армения и остальные страны СССР получили независимость на основе этой декларации", - заявил армянский лидер.

Он отметил также, что подписанное 9 ноября 2020 года главами Армении, Азербайджана и России заявление по Карабаху не аннулирует Алма-Атинскую декларацию.

"Лачинский коридор закреплен в трехстороннем заявлении. Он остается в силе. И это не связано с принятым в Праге заявлением о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности, которое ссылается на Алма-Атинскую декларацию", - сказал Пашинян.

Он также рассказал, что сожалеет об отставке президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, и считает, что нового главу НКР поздравлять не с чем.

"Сожалею об отставке Араика Арутюняна. За весь рабочий период между нами было взаимопонимание, хорошая рабочая атмосфера. Что касается новоизбранного лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, считаю, что ситуация такова, что поздравлять его особо и не с чем. На него возложена очень тяжелая ответственность", - сказал Пашинян.

Он заявил, что общается с новым руководством Нагорного Карабах.

"Да, мы общаемся, конечно. Есть контакт, и важно, чтобы мы получали информацию из первых рук для ознакомления с ситуацией на месте", - сказал Пашинян.

По его словам, Ереван руководствуется той логикой, что необходимо сопоставлять, а не противопоставлять подходы международного сообщества по вопросу Нагорного Карабаха.

"Наши усилия должны быть сконцентрированы на преодолении гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и мы не должны позволять, чтобы излишней политизацией гуманитарная суть вопроса переформировалась бы в политическую", - отметил Пашинян.

9 сентября парламент непризнанной НКР избрал нового президента. Им стал 45-летний Самвел Шахраманян.

1 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке.