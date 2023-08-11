Минюст США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Дэвида Вайса специальным прокурором в расследовании по делу Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена, передает АР.

Вайс - федеральный прокурор штата Дэлавэр, он сейчас продолжает проверять финансовые и деловые сделки Хантера Байдена. АР отмечает, что назначение спецпрокурора означает активизацию расследования в преддверии президентских выборов 2024 года.

Одновременно с тем, как было объявлено об этом назначении, Вайс уведомил федерального судью штата Делавэр о том, что сделка, которую ранее заключили участники процесса по делу Хантера Байдена, "зашла в тупик".

Накануне Гарланд отмечал, что, по мнению Вайса, "это расследование достигло той стадии, когда ему следует продолжить работу в должности специального прокурора", поэтому он и попросил о назначении.

В 2020 году сообщалось, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе о нарушении Байденом-младшим и его предполагаемыми сообщниками налоговых законов и законов об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Сын американского президента подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Минюст в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом при президенте США Бараке Обаме.

Джо Байден выражал уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного.

В июне сообщалось, что Хантер Байд намерен пойти на сделку со следствием и в рамках нее признать свою вину в налоговых преступлениях в обмен на смягчение наказания. Отмечалось, что, если судья примет эту сделку, Хантер Байден, вероятно, избежит тюремного заключения. Также он заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений в незаконном владении оружием.

Однако сам Хантер Байден не признал свою вину по делу о налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. "Невиновен, ваша честь", - заявил он судье Мэриэллен Норейке в конце июля в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

В свою очередь суд сообщил, что на данном этапе не будет принимать во внимание сделку, заключенную ранее защитой со стороной обвинения. В суде сочли, что она содержит "нетипичные положения".

После этого республиканцы в Конгрессе потребовали от Минюста США информацию о несостоявшейся сделке Хантера Байдена о признании вины.