Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Республиканцам удалось собрать достаточно информации о семье президента США Джо Байдена, чтобы начать расследование, итогом которого может стать рассмотрение импичмента, заявил в воскресенье спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

"Если посмотреть на информацию, которую мы успели собрать за все это время, расследование по вопросу импичмента является естественным шагом", - заявил Маккарти в эфире телеканала Fox News.

По его словам, если начнется такое расследование, то у Конгресса будут необходимые полномочия для получения всей недостающей информации.

В свою очередь Associated Press отмечает, что, даже если палата представителей решит объявить Байдену импичмент, маловероятно, что президент будет отстранен от должности сенатом, где большинством обладают демократы.

В настоящее время Конгресс США находится на летних каникулах. Он возобновит работу в середине сентября.

В этом году Fox News со ссылкой на контролируемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи американского президента получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это. Согласно документу, подготовленному комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушали ли Байден-младший и его предполагаемые сообщники налоговое законодательство и законы об отмывании денег операциями с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США.

Джо Байден при этом выражал уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного. По словам Байдена-старшего, расследование направлено в первую очередь против него.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом Хантер Байден получил должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Джо Байдена в использовании служебного положения для помощи бизнесу сына.