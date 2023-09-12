Еврокомиссия смягчила трактовку ограничений на допуск российских автомобилей в ЕС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) во вторник внесла корректировки в опубликованные ранее пояснения по действующим против России ограничительным мерам, обозначив более мягкую позицию по теме въезда в ЕС российского автотранспорта.

В первоначальной версии пояснений, распространенной на прошлой неделе, ответ на вопрос о том, можно ли гражданам РФ ввозить в ЕС личные вещи и автотранспорт, начинался со слова "нельзя". В новой версии этого слова нет.

Далее, в новой версии текста, ЕК поясняет, что странам ЕС следует "рассматривать по отдельности каждый случай". По мнению составителей документа, автотранспорту нужно уделять особое внимание, так как в данной сфере "есть вероятность попыток обхода санкций". При этом рекомендации в принципе не допускать автотранспорт из РФ в ЕС, в новой версии комментариев ЕК нет.

В документе указывается, что личные вещи, которые вряд ли могут быть использованы для обхода санкций, не должны вызывать на границе особых претензий.

"В случае с вещами, по которым мало опасений в том, что касается возможного обхода ограничительных мер, власти стран должны следить за соблюдением правил, действуя пропорционально и проявляя благоразумие", - отмечается в нем. Авторы текста подчеркивают, что это касается "вещей, явно предназначенных для личного пользования во время путешествия, таких как средства гигиены, одежда (как та, которая надета на человека, так и та, что находится у него в багаже)".

Еврокомиссия обновила свои пояснения, выстроенные в форме ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, после того как версия, опубликованная 8 сентября и растиражированная многими российскими СМИ, вызвала волну недоумения не только в России, но и в ряде стран ЕС. Журналисты, аккредитованные при институтах ЕС, на брифинге ЕК в Брюсселе в понедельник задавали вопросы о том, должны ли таможенники Евросоюза изымать у граждан РФ предметы личной гигиены или чемоданы.

Представитель ЕК, объясняя, что в опубликованном документе не содержится ничего нового, это лишь ответы на вопросы по давно введенным санкциям ЕС, тем не менее не был способен дать четких ответов, как должны применяться данные рекомендации. По его словам, "таможенные власти или административные органы государств-членов обеспечивают правильное применение санкций, они должны учитывать всё".

"Мы регулярно направляем директивные указания государствам-членам, чтобы они в соответствии с правилами применяли эти санкции. Вот почему мы хотели внести больше ясности", - объяснил он журналистам.

На следующий день появилась новая версия.