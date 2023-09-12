Правительство Польши решило продлить запрет на поставки зерновых с Украины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Польское правительство на заседании во вторник поддержало инициативу министра сельского хозяйства страны Роберта Телуса о продлении запрета на поставки в Польшу зерновых с Украины и после 15 сентября, когда истекает согласованный с Европейской комиссией (ЕК) срок эмбарго.

"В правительстве заверили, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу сохранится и после 15 сентября, даже если ЕК не продлит эмбарго. Кабинет министров объявляет, что под санкции попадут четыре вида зерновых с Украины - пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника", - сообщает польское телевидение.

"ЕК должна серьезно отнестись к этой позиции, особенно с учетом того, что Польша все более увеличивает транзит и экспорт украинского зерна через свои порты", - отмечается в сообщении.

Польское телевидение напоминает, что запрет на ввоз зерна с Украины в пять соседствующих с ней стран ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию - действует до пятницы, 15 сентября. Все упомянутые страны направили руководству ЕС запрос о продлении эмбарго до конца года. Решение по этому вопросу пока не принято.

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств.

Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.