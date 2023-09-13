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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Член ЕК заявил об аргументах в пользу продления запрета на импорт зерна из Украины в пять стран ЕС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Продолжая вывозить украинское зерно наземными маршрутами, ЕС не может не учитывать проблемы, создаваемые этим на рынках Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Есть много аргументов в пользу продолжения запрета (на импорт зерна из Украины в пять приграничных стран - ИФ). И об этом свидетельствуют сегодняшние дебаты", - сказал еврокомиссар, подытоживая во вторник вечером на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге дискуссию евродепутатов о последствиях экспорта украинского зерна для сельхозпроизводителей ЕС после выхода России из черноморской зерновой инициативы.

Депутаты от Польши выступали с особенно резкими заявлениями.

"У нас есть этот временный запрет, который позволил прекратить спекуляции на разнице в цене (между украинским зерном и рынками ЕС - ИФ). Удалось также стабилизировать цены. Не дадим свести на нет все эти усилия", - призвал Войцеховский.

Он высказал мнение, что необходимо четко "определить позицию по отношению к этому импорту из Украины". "Или альтернативой будет хаос, а реакцией - односторонние решения некоторых государств-членов. И тогда манифестации и блокады (в затронутых украинским импортом странах - ИФ) вовсе не послужат на пользу Украине", - считает член ЕК.

При этом он отметил, что приграничные страны не возражают против транзита через их территории украинского зерна, и нет проблемы инфраструктуры, но есть проблема стоимости транзита, поэтому для предстоящего в среду заседания координационной платформы по украинской сельхозпродукции он подготовил предложение о финансовой поддержке транзита. По украинским подсчетам, сказал Войцеховский, понадобится дополнительно 20-30 евро за тонну груза, чтобы компенсировать расходы по транзиту через приграничные страны.

Он сообщил, что "при доброй воле и неустанном продолжении усилий у ЕС хватит логистических возможностей для вывоза нынешнего украинского урожая". "И в этом контексте мы приняли соответствующие меры, чтобы гарантировать транспортировку украинского зерна из соседних стран, избегая всех проблем на границах", - заверил член ЕК.

Еврокомиссар указал на важность продолжения использования "коридоров солидарности" для сельхозэкспорта Украины. ""Коридоры солидарности" доказали свой успех", - заявил он.

По "коридорам солидарности" вывезено около 44 млн тонн зерна. До конца 2023 года и в 2024 году планируется транспортировать еще 54 млн тонн. Ожидается перевозка до 4,7 млн тонн в месяц.

"Даже если блокирование черноморских маршрутов сохранится (...), мы тем не менее можем успешно продолжать вывозить зерно через эти "коридоры солидарности"", - уверен европейский комиссар по сельскому хозяйству.

ЕК ЕС Европарламент Украина
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