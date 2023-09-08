ЕК отметила, что не обсуждает субсидии на перевозку украинского зерна через порты ЕС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии, которые просят литовские политики и украинские фермеры для экспортных поставок агропродукции с Украины через Клайпеду и другие европейские порты, в Брюсселе не рассматриваются. Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Однако комиссия изучает, как сократить транспортные расходы за счет решения процедурных или инфраструктурных вопросов, сказал Домбровскис в интервью BNS.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский ранее оценивал размер субсидий Еврокомиссии на транзит украинского зерна в порты Балтии в 600 млн евро (30 евро/тонна). Условием их выделения, по его мнению, могло бы стать обязательство Украины найти получателя своей агропродукции в третьих странах.

"Есть финансирование для устранения конкретных барьеров, которые мешают функционированию "коридоров солидарности". Таким образом, в этом отношении некоторое финансирование имеется. Однако мы сейчас не рассматриваем конкретное субсидирование транспортных расходов", - сказал замглавы Еврокомиссии BNS.

"Скорее, мы ищем, что можно сделать для снижения транспортных расходов за счет целенаправленных административных или инфраструктурных улучшений", - добавил он.

Однако, по словам Домбровскиса, Еврокомиссия поддерживает предложение Литвы перенести таможенные формальности, фитосанитарный контроль и другие процедуры с украинско-польской границы в порты ЕС, например, в Клайпеду.

Литва в последнее время продвигает идею экспорта украинской агропродукции через Клайпеду и другие порты стран Балтии, однако недостатком этого маршрута является дороговизна перевозок продукции до портов.

"Это тема (украинский агроэкспорт - ИФ), над которой мы интенсивно работаем на нашей совместной координационной платформе, а также на двусторонней основе с членами Сообщества и самой Украиной. Если представлять обзор так называемых коридоров солидарности, то главным из них сейчас является Дунай. Цель - достичь 4 млн тонн зерна в месяц (экспортных отгрузок по дунайскому маршруту - ИФ) к концу года. По оценкам, экспортная потребность Украины в зерне в ближайшие 12 месяцев достигнет 4,7 млн тонн в месяц, а может быть, даже будет немного выше", - сказал Домбровскис.

"Нам также необходимо обратить внимание на польско-балтийский коридор. Это часть "коридоров солидарности", и мы также ищем пути устранения конкретных узких мест, чтобы облегчить использование этого коридора. Примером может служить конкретное предложение Литвы о переносе таможенного и фитосанитарного контроля грузов в порты стран Балтии", - пояснил замглавы Еврокомиссии.

Он заверил, что Еврокомиссия поддерживает предложения Литвы и работает над другими мерами. Однако, по его словам, маршрут через порты стран Балтии сложен с логистической точки зрения, поскольку железнодорожные пути на Украине, в Польше и Литве разные. "Это увеличивает затраты и логистические трудности. Однако есть определенные вещи, за счет которых мы можем улучшить функционирование этого направления, и именно над этим мы работаем", - добавил Домбровскис.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу по итогам встречи с Домбровскисом, что с помощью Европейской комиссии необходимо найти решения, которые позволили бы использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна.

"С помощью Еврокомиссии нам необходимо найти административные, финансовые и инфраструктурные решения, которые помогут использовать возможности портов и перевозчиков Балтийского моря", - заявил Науседа.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу. Украинская агропродукция стала в больших объемах оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что вызвало недовольство местных фермеров. В наибольшей степени пострадал агросектор Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Еврокомиссия ввела запрет до 15 сентября на экспорт четырех культур: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в эти пять стран. При этом транзит данных товаров через них разрешен.