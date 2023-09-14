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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина
Фото: Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз исключил из санкционного списка четырех россиян, в том числе владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Согласно документу, из санкционного списка также исключены предприниматель Фархад Ахмедов и полковник ВС РФ Георгий Шуваев, погибший в октябре 2022 года.

При этом уточняется, что решение Совета ЕС об отмене санкций "вступает в силу на следующий день после публикации", то есть в пятницу.

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Накануне Совет ЕС сообщал, что Брюссель отменяет санкции в отношении четырех россиян, при этом имена в документе совета не уточнялись.

Совет ЕС объявил в среду о решении продлить на очередные полгода персональные санкции в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают виновными в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В сообщении отмечалось, что "санкции будут по-прежнему применяться почти к 1800 физическим и юридическим лицам", они продлеваются до 15 марта 2024 года.

В Брюсселе напомнили, что данные "меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам".

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. Список лиц и организаций, подпадающих под действие этих мер, постоянно пересматривается и периодически обновляется, сообщают в Совете ЕС.

ЕС Александр Шульгин Георгий Шуваев Григорий Березкин Фархад Ахмедов
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