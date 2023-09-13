Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

В отношении четырех лиц ограничительные меры не продлены

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду о решении продлить на очередные полгода ограничительные меры в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают виновными в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В сообщении Совета отмечается, что "санкции будут по-прежнему применяться почти к 1800 физическим и юридическим лицам", они продлеваются до 15 марта 2024 года.

"В контексте пересмотра санкций совет также решил не продлевать внесение в списки четырех лиц", - говорится в коммюнике без уточнения, о ком идет речь.

Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе сообщают, что санкции снимают с владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника ВС РФ Георгия Шуваева, погибшего в октябре 2022 года.

В Брюсселе напомнили, что данные "меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам".

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. Список лиц и организаций, подпадающих под действие этих мер, постоянно пересматривается и периодически обновляется, сообщают в Совете ЕС.