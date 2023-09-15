Евросоюз ввел новый пакет санкций против Ирана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза сообщил, что ввел десятый пакет санкций - в отношении четырех физических и шести юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

"Сегодняшний пакет последовал за заявлением высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля - ИФ) от имени Европейского союза по случаю годовщины убийства Махсы Амини 16 сентября 2022 года, когда она находилась под стражей в иранской полиции нравов", - говорится в коммюнике совета.

Под санкции попали заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Центральном штабе безопасности и полицейские командиры провинций Мазандаран и Фарс.

Кроме того, в список включили тюрьму Качуи и ее директора и еще три иранские тюрьмы. Санкции введены также в отношении агентства "Тасним" и Высшего совета по киберпространству.

"Ограничительные меры теперь применяются в общей сложности к 227 физическим и 43 юридическим лицам. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в Европейский союз и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций", - напоминают в Брюсселе.

Ранее в этот же день санкции против Ирана расширили Соединенные Штаты. Это решение также было приурочено к годовщине со дня гибели Махсы Амини после задержания за неправильное ношение хиджаба.