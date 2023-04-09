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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Полиция Ирана будет отслеживать ношения хиджабов с помощью камер наблюдения

Полиция Ирана будет отслеживать ношения хиджабов с помощью камер наблюдения
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Ирана планирует использовать самые современные технологии, чтобы отслеживать ношение женщинами хиджабов. Как пишет The Guardian, за жительницами страны будут следить с помощью умных камер, а нарушительниц исламского дресс-кода будут штрафовать.

Сообщается, что полиция будет направлять фотодоказательства и предупреждение о санкциях за нарушение.

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В полиции Ирана заявили, что сначала женщинам, которые появятся в общественных местах без хиджаба, вынесут предупреждение. Если это повторится, они могут предстать перед судом.

Если женщина без хиджаба едет в машине, то предупреждение получит владелец транспортного средства. При повторном нарушении автомобиль могут конфисковать.

Число жительниц Ирана, не согласных с обязательными требованиями к одежде выросло в стране после серии масштабных протестов.

Массовые акции начались в Иране осенью 2022 года после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

Иран
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