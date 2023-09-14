Кремль призвал Ереван и Баку к сдержанности на фоне роста напряженности в Карабахе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены ростом напряженности в карабахском регионе и призывают обе стороны к сдержанности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает, и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, и, конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности", - сказал он.

По его словам, в Москве призывают стороны к действию в духе подписанного ранее трехстороннего документа в рамках урегулирования ситуации "с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор".