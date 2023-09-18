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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Партия "Гражданский договор" Пашиняна не сможет назначить мэра Еревана

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не удалось одержать победу на выборах в совет старейшин Еревана по итогам которых определяется мэр столицы.

По данным ЦИК республики, за "Гражданский договор" проголосовали 32,57% избирателей. Кандидат в мэры от этой партии - бывший вице-премьер Армении, действующий вице-мэр Тигран Авинян. По закону, победившая партия может самостоятельно определить мэра Еревана, если в результате выборов набирает более 50% голосов.

В совет старейшин Еревана прошли также партии "Национальный прогресс" (кандидат в мэры - актер Айк Марутян, уже занимавший этот пост) - 18,89%, "Мать Армения" (кандидат в мэры - бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян) - 15,43%, провластная партия "Республика" (кандидат в мэры - Артак Зейналян) - 11,32%, основанная бывшим полицейским, известным видеоблогером Варданом Гукасяном партия "Общественный голос" (кандидат в мэры - Артак Галстян) - 9,68%.

Теперь прошедшие в совет старейшин политические силы в течение двух недель должны самостоятельно избрать мэра путем формирования коалиций, в противном случае будет назначено новое голосование

Совет старейшин состоит из 65 членов, мэр избирается на 5 лет.

Явка на выборах составила 28,46%, что стало рекордно низким показателем за всю историю выборов мэра Еревана. Из имеющих право голосовать 824 250 граждан в выборах приняли участие 234 553 человек.

Армения Ереван Гражданский договор Тигран Авинян Никол Пашинян
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