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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Болгарии Николай Денков отказался от переговоров с сельхозпроизводителями, которые намерены организовать акции протеста против снятия эмбарго на поставки украинских зерновых в страну.

"За последние два дня они начали вести себя как террористы. Они используют ложные аргументы. Я не веду переговоров с террористами, я ожидаю, что они сядут за стол переговоров и будут общаться по существу", - приводит в субботу слова премьер-министра Болгарское национальное радио.

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По его словам, "сельхозпроизводители не могут утверждать, что государство не заботится о них, когда оно выделяет им более 2 млрд левов (1 млрд евро); они не могут пренебрежительно относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства, они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими".

Глава правительства посоветовал производителям зерна поначалу отказаться от европейских средств, а уже затем запретить ввоз сельхозпродукции с Украины.

Радио отмечает, что болгарские сельхозпроизводители в знак протеста против позиции властей по вопросу об агропродукции с Украины в понедельник планируют блокировать дороги по всей стране, в том числе и на пограничных переходах.

После того, как накануне Европейская комиссия прекратила действие временных превентивных мер относительно ввоза зерновых с Украины в соседние с ней Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, эти страны ввели запреты на национальных уровнях. Изначально Минсельхоз Болгарии также выступал за продление эмбарго, однако депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за его снятие.

Болгария Украина Николай Денков
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