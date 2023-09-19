В Степанакерте сообщили о боях по всей линии соприкосновения с Азербайджаном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана применяют в Нагорном Карабахе артиллерию, беспилотники, боевую авиацию, заявили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Бои продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения. ВС Азербайджана применяет артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники, боевую авиацию", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной НКР.

Ранее во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В непризнанной НКР сообщили, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами; он также сообщил, что азербайджанская армия начала сухопутную операцию в НКР.