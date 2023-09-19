В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 80 человек ранены, пятеро погибли в результате операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минздрава непризнанного Нагорного Карабаха.

"В Республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек - мирные жители. Пять человек погибли", - говорится в сообщении.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В непризнанной НКР сообщали, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

Позже Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры.