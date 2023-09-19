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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Силовые структуры Армении предупредили об угрозе массовых беспорядков в стране

СК Армении возбудил дело по факту призывов к насилию во время демонстрации у здания правительства в Ереване

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении предупредила об угрозе массовых беспорядков в стране.

"В настоящее время в Республике Армения существуют реальные угрозы организации и осуществления массовых беспорядков. Призываем граждан не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность, отказаться от призывов применения насилия", - говорится в заявлении СНБ.

В ведомстве отметили, что будут предприняты предусмотренные законом меры для сохранения конституционного порядка и нейтрализации действий по дестабилизации внутренней безопасности.

С аналогичным призывом выступило также МВД Армении.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов к насилию во время демонстрации у здания правительства в Ереване. Принято решение об аресте двух человек.

Как сообщалось, обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана вечером во вторник накалилась, между требующими отставки премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией произошли столкновения. Полиция стала применять светошумовые гранаты. В результате действий силовиков есть пострадавшие.

Армения Ереван
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