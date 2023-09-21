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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Полиция сообщила о задержании в Ереване 30 протестующих

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване полицейские задержали 30 участников митинга за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

28 задержанным грозит уголовная ответственность, их делами займется Следственный комитет. Еще двои грозит административная ответственность, уточнил представитель полиции.

Вечером 20 сентября в центре Еревана произошли стычки между протестующими и полицейскими. Корреспондент "Интерфакса" сообщал, что демонстранты начали забрасывать полицейских и здание правительства камнями, бутылками, яйцами. После этого полицейские начали точечные задержания наиболее активных протестующих.

Митинги с требованием отставки Пашиняна возобновились на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

Ереван Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
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