Полиция сообщила о задержании в Ереване 30 протестующих

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване полицейские задержали 30 участников митинга за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

28 задержанным грозит уголовная ответственность, их делами займется Следственный комитет. Еще двои грозит административная ответственность, уточнил представитель полиции.

Вечером 20 сентября в центре Еревана произошли стычки между протестующими и полицейскими. Корреспондент "Интерфакса" сообщал, что демонстранты начали забрасывать полицейских и здание правительства камнями, бутылками, яйцами. После этого полицейские начали точечные задержания наиболее активных протестующих.

Митинги с требованием отставки Пашиняна возобновились на фоне обострения в Нагорном Карабахе.