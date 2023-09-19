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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Вашингтон призвал Баку прекратить военные действия в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Госдепе США выражают обеспокоенность ситуацией, которая складывается в Нагорном Карабахе.

"США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают незамедлительно прекратить их. Они лишь ухудшают и без того плачевную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы на достижение мира", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник американским внешнеполитическим ведомством от имени госсекретаря Энтони Блинкена.

"Ранее мы доводили до сведения Азербайджана, что применение силы при урегулировании разногласий неприемлемо, поскольку это идет вразрез с усилиями по созданию условий для достижения справедливого и достойного мира в регионе", - отмечается в документе.

"Мы призываем незамедлительно покончить с противостоянием и начать диалог между Баку и представителями Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении Госдепа США.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан США Энтони Блинкен Нагорный Карабах
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