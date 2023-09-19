Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1800 мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщает неофициальный телеграм-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper.

"В настоящее время все они обеспечены местами для проживания и горячим питанием", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".