Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей
Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1800 мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщает неофициальный телеграм-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper.

"В настоящее время все они обеспечены местами для проживания и горячим питанием", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК Армении сообщает о задержаниях демонстрантов в центре Еревана

Посольство РФ в Ереване заблокировали демонстранты

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о 25 погибших в результате азербайджанских обстрелов

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянское ТВ сообщило о применении Азербайджаном авиации в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о планах продолжать операцию в НКР до роспуска ее властей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });