Землетрясение произошло в Новой Зеландии
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Южном острове Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:14 мск в среду землетрясения находился в 128 км западнее города Крайстчерч.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. Очаг сейсмособытия находился на глубине 11,7 км.