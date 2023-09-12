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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Южно-Китайского моря у побережья острова Бабуян в северной части Филиппин, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По результатам оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 14:03 по московскому времени во вторник землетрясения находился примерно в 4 - 5 км от побережья острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 41,3 км.

Филиппины
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