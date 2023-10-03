Рядом с Японией произошло землетрясение магнитудой 5,7
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Филиппинского моря в 385 км северо-западнее острова Огасавара (Бонинские острова, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По оперативным данным филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 14:38 по московскому времени во вторник землетрясение оценивается как "очень сильное".
По данным Геологической службы США магнитуда землетрясения составила 6.