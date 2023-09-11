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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2862 человек, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

Ранее сообщалось о 2681 погибшем.

Кроме того, число получивших ранения составляет 2562 человека.

Спасательные работы с участием иностранных сил в настоящее время продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Последствия землетрясения в Марокко

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По данным на вечер воскресенья, жертвами землетрясения стали более 2100 человек. Пострадали 2 421 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.Число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районовКороль Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска и спасения всех выживших. Используются вертолеты и беспилотные летательные аппараты.Очаг землетрясения залегал, по различным данным, на глубине от 11 км до 18 км в Атласских горах, эпицентр был примерно в 70 км югу от МарракешаЗемлетрясение стало самым сильным в Марокко за последние 120 летИспания, Великобритания и США отправили спасателей в МароккоФранция, Турция, Алжир и Израиль выразили готовность помочь Марокко в ликвидации последствий землетрясенияАфтершоки магнитудой 4,5 зафиксированы в Марокко воскресеньеРанее в феврале землетрясения произошли в Турции и Сирии, в обеих странах погибли более 65 тыс. человек
По данным на вечер воскресенья, жертвами землетрясения стали более 2100 человек. Пострадали 2 421 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Марокко
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