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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:33 мск в понедельник землетрясения находился в 37 км восточнее города Исиномаки (префектура Мияги).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 64,4 км.

Япония
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