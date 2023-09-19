Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:33 мск в понедельник землетрясения находился в 37 км восточнее города Исиномаки (префектура Мияги).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 64,4 км.